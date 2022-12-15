Талисманы на 2023 по знаку Зодиака: как привлечь богатство и удачу

В связи с этим важно ознакомиться с лучшими талисманами для вашего Знака Зодиака, чтобы привлекать больше удачи в свою жизнь.

Овен

Овнам в этом году, скорее всего, будет не до отдыха. Успеть все и не упустить новых возможностей помогут фигурки быстрых животных: лошади, гепарда, антилопы. Также отличным талисманом будут вещи с принтами таких животных или с рисунком летящей стрелы. Энергетика сердолика поможет быстро восполнять запасы энергии.

Телец

Тельцам не попадать во власть сомнений и разрушительных эмоций помогут украшения из платины и циркония. Людям этого Знака в 2023 году предстоит решать много дел. Для того, чтобы они обернулись удачей, важно сохранять оптимизм и быть внимательнее к мелочам. В этом Тельцам помогут фигурки мудрых животных: змеи, дракона. Лучшие минералы — камни стихии Земли: о и не оплошать — минералы оникс и гелиотроп.

Близнецы

Близнеца в 2023 году ожидает целая масса новых перспектив и возможностей, но разглядеть их будет порой очень непросто. Справиться с этой задачей представителям данного Воздушного Знака помогут украшения из платины, а также Воздушные оттенки в одежде, позволяющие мыслить рационально: белый, голубой, черный. В качестве талисмана можно использовать украшения с алмазами.

Рак

Ракам в качестве талисмана стоит рассмотреть в первую очередь малахит — минерал истины и четырех стихий. Также полезными станут серебряные изделия, помогающие отсеивать токсичных людей. В 2023 году будет непросто сохранять позитивный настрой, но исправить это поможет фигурка слона, которая также будет укреплять физическое здоровье Раков.

Лев

Львам нельзя пасовать перед трудностями и позволять командовать собой другим людям. Энергетика вьющихся растений и растений с колючками в рабочем кабинете и дома поможет подстраиваться под обстоятельства и отражать атаки врагов. Золотые изделия пробудят во Львам родную для них стихию Огня. От недугов и сглаза их защитит кошачий глаз — минерал стихии Воды.

Дева

Девам улыбнется удача, но она может то приходить, то уходить. Сохранить стабильность в этом направлении им поможет использование зеленой и коричневой гаммы в одежде. Энергетика этих оттенков будет помогать в достижении целей, восстановлении сил и ведении переговоров. В качестве талисмана можно смело использовать кунцит — камень, соединяющий в себе силу стихии Земли и Огня. Он обострит интуицию и поможет в принятии решений.

Весы

Энергичные Весы будут весьма успешны, но это говорит о том, что понадобится защита от недоброжелателей. Талисманами 2023 для этих людей станут отражающие поверхности, способные перенаправить негативную энергию. Речь может идти о карманном зеркале, изделиях из серебра. В качестве камня-талисмана пригодится энергетика циркона. Минерал поможет укрепить интуицию.

Скорпион

2023 год обещает быть крайне насыщенным на на события решительности, но и умения противостоять сомнениям и страхам. С помощью одежды водных оттенков (голубого, снего и бирюзового) удастся сохранить внутреннюю гармонию, а справиться с делами и воплотить в жизнь любые планы в сфере любви и бизнеса поможет энергетика яшмы и авантюрина.

Стрелец

Стрельцам в 2023 в качестве талисманов лучше использовать фигурки и рисунки хищных животных: льва, тигра. Из минералов стоит выбрать обсидиан, который поможет обойти проблемы в путешествиях, а также авантюрин, который подскажет самую выгодную стратегию в сложных делах любовного характера.

Козерог

Козерогам будет проще справиться с проблемами и обрести счастье в личной жизни, используя белые и зеленые оттенки. Это может быть одежда, аксессуары. Для того чтобы привлечь удачу в 2023 году, людям данного Знака стоит также носить с собой агат, а также поставить на рабочий стол изображение руны Халагаз, привлекающей силу Вселенной. Вот ее изображение:

Водолей

В качестве минерала-талисмана Водолеям стоит выбрать горный хрусталь или родонит. Первый поможет оставаться спокойными в любой ситуации, а второй укажет верный путь в любовных делах. Оградиться от токсичного влияния недоброжелателей Водолеям помогут украшения из серебра. Укрепить здоровье помогут изделия из титана.

Рыбы

Рыбам 2023 год будет часто преподносить сюрпризы и подарки, и к ним нужно быть готовыми. Важно принимать верные и взвешенные решения. В этом им поможет использование черного цвета в одежде. Установить защиту от негативного влияния окружающих Рыбам поможет оберегающее действие такого камня как флюорит. Изображение руны Вуньо поможет привлечь силу Вселенной.