Эксперты рассказали, как просто убаюкать ребенка

Оказалось, что дело в музыке.

Ученые из Университета Дандит в рамках нового исследования установили, что с помощью определенных мелодий повышается вероятность успокоить ребенка.

Об этом сообщает Daily Mail.

Многие родители по всему миру имеют свои уникальные методики убаюкивания детей. Кто-то делает это с помощью полной тишины или сказок.

Группа экспертов, которых возглавил доктор Эмес Наги, привлекли к новому эксперименту около 100 малышей, возраст которых составил до 7 дней. Специалисты хотели узнать, как можно эффективно уложить младенца спать.

Ученые включали младенцам музыкальные произведения разных жанров и анализировали сердцебиение и поведение детей. Выяснилось, что прослушивание веселой музыки способствует замедлению сердцебиения ребенка, благодаря чему он быстрее засыпает. Любопытно, что спокойные и меланхоличные мелодии имели обратный эффект.

Исследователи утверждают, что стоящие за колыбельной эмоцией влияют на то, насколько эффективно она помогает новорожденному уснуть. Есть версия, что дети имеют врожденную реакцию на музыку в таком маленьком возрасте.

Также было установлено, что новорожденным удается лучше засыпать под колыбельные мелодии любых видов, чем в условиях тишины. Вероятно, песни могут убаюкивать младенцев.

Ранее психологи дали родителям советы, которые могут помочь развить концентрацию внимания у ребенка, что является распространенным явлением в период взросления.

«Курсор» сообщал, что названы семь мужских фраз, которые должны сразу насторожить женщину.

Помимо этого эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы.