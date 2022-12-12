Ученые рассказали, как приправы могут восстановить здоровье кишечника

Горсть арахиса и щепотка специй являются лучшими натуральными пребиотиками, которые проконтролируют микрофлору кишечника.

Немного специй, добавляемых в пищу, способны оздоровить наш кишечник и повысить сопротивляемость микробам.

Такие исследования опубликовали в Science Alert.

Ученые из Университета Пенсильвания в США проводили всестороннее изучение этого вопроса и выяснили, что в кишечнике человека живут триллионы полезных и не очень микроорганизмов. Они состоят из бактерий, вирусов и даже кишечных палочек, все вместе оказывая огромное влияние на здоровье человека.

Диета и физическая активность могут лишь частично влиять на состав бактерий ми микроорганизмов в кишечнике, поскольку микрофлора у каждого человека индивидуальная.

Совокупность микроорганизмов кишечника нужно регулировать и развивать правильно, тогда вредные микробы не смогут размножаться, а полезные бактерии будут способствовать укреплению иммунной системы и правильному расщеплению пищи.

Ученые все еще пытаются выяснить, какие продукты в нашем рационе способны кардинально оздоровить сообщества кишечника, исследования в этой сфере постоянно продвигаются.

Крис-Этертон и ее коллеги из Университета Пенсильвании изучили влияние трав и специй на состав кишечника человека. Они наблюдали в течение 4 недель 54 взрослых участников, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний, контролируя их питание.

Часть участников по условиям экспериментов должны были добавлять в пищу 0,5 грамма специй, а другая группа участников — 3,3 грамма, а третья — 6,6 грамма. Специи подразумевали набор из куркумы, корицы, розмарина, имбиря, кумина, орегано, базилика и тимьян.

Контрольную группу попросили не использовать никаких специй.

Эксперимент показал, что диеты с большим количеством специй отличаются большим бактериальным разнообразием полезных организмов. «Это такая простая вещь, которую людям несложно выполнить», — считает Крис-Этертон.

Исследования подтвердили, что травы и специи являются естественными пребиотиками, питающими полезные бактерии в кишечнике человека.

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