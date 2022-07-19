Ученые выяснили о неожиданной пользе помидора

Исследование 2012 года, опубликованное в медицинском журнале Американской академии неврологии, показало, что диета с высоким содержанием помидоров может значительно снизить риск инсульта.

Оказывается, помидоры помогают снизить риск инсульта. К такому выводу ученые пришли после длительного исследования в течение 12 лет, в котором участвовали финские мужчины.

Ученые выяснили, что любители помидоров менее подвержены инсульту. Дело в том, что за период исследования только 70 мужчин, регулярно употреблявших помидоры, столкнулись с этим заболеванием. Исследователи провели сравнение с теми, кто вообще не употреблял помидоры.

У тех, кто ел их регулярно, максимальная граница риска составила не более 55%, а инсульт, связанный с возникновением тромбоза (ишемический) — на 59%.

Ученые считают, что такая тенденция связана с тем, что помидоры богаты антиоксидантом ликопином. Повышенный уровень этого вещества в крови помогает избежать этого опасного для жизни состояния. Исследователи обнаружили, что только 11 из 259 участников с самым высоким уровнем ликопина перенесли инсульт, по сравнению с 25 из 258 мужчин с низким уровнем.

Автор исследования Йоуни Карппи из Университета Восточной Финляндии в Куопио отметил: «Это исследование дополняет доказательства того, что диета с высоким содержанием фруктов связана с низким риском инсульта».