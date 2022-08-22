Ватные палочки: в чем опасность такой чистки ушей

Отоларинголог рассказал, почему нельзя чистить уши ватными палочками, и пояснил, как правильно это делать. Также доктор рассказал, в каких случаях лучше обратиться за помощью к специалистам.

Ватные палочки считаются достаточно удобным способом чистки ушей, но врачи предупредили, что такой способ совершенно неправильный.

Глухой звук и ощущение заложенности сигнализирует, что при чистке уха сера прилипла к барабанной перепонке, сообщает storinka.

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич объяснил, что делать в этой ситуации. Ватные палочки предназначены производителями исключительно для косметической процедуры. А при чистке ушей ватными палочками велика вероятность попадания серы на барабанную перепонку.

«Проводить процедуру очитски уха ватными палочками категорически нельзя. В этом случае сера проталкивается внутрь ушного прохода и прилипает к барабанной перепонке», — пояснил Маневич. Для человека это проявляется щелчками в уже или заложенностью. Помочь в этой ситуации сможет только удаление серной пробки.

Отоларингологи рекомендуют проводить очистку ушей после принятия душа, когда выделяющаяся сера легкодоступна. Ее надо удалять полотенцем или сухой салфеткой. Делать это нужно не чаще, чем раз в неделю. При более частом удалении организм воспринимает это как сигнал, что серы недостаточно и начинает вырабатывать ее больше.

Если у человека в силу физиологических особенностей выделяется слишком много серы и ее трудно удалять самостоятельно, то лучше обратиться к лор-врачу.

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