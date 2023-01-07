Врач рассказала, почему алкоголь в качестве снотворного опасен

Под влиянием спиртного организм может сразу перейти в фазу гибернации, что приводит к нарушению первых двух циклов быстрого сна.

Алкоголь нежелательно использовать как снотворное.

Об этом сообщила терапевт Ирина Андреева, информирует портал UkrHealth.

В частности, она рассказала об отрицательном влиянии чрезмерного употребления алкоголя на сон. Использование алкоголя как снотворного, по мнению врача, является большой ошибкой.

Так, при употреблении алкоголя вещество всасывается из желудка в кровь, ферменты в печени метаболизируют алкоголь в течение ночи.

«Во время этой процедуры алкоголь все еще циркулирует в организме, что приводит к нарушениям сна и плохому качеству сна», — уточнила врач.

По ее словам, под влиянием алкоголя организм может сразу перейти в фазу гибернации, что приводит к нарушению первых двух циклов быстрого сна. В конце концов, это вызывает у человека чувство усталости после пробуждения, вне зависимости от продолжительности пребывания в постели.

Как сообщал Курсор, некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Одни алкогольные напитки могут не оказать вредного воздействия, но другие рискуют привести к опасному для жизни отравлению.

При приеме лекарства оно попадает в желудок, откуда переносится в печень, метаболизируется и расщепляется, прежде чем попасть в кровь. Дозировка каждого лекарства рассчитывается исходя из степени метаболизма, происходящего в печени.

Алкоголь также попадает в печень и там расщепляется, что может серьезно повлиять на метаболизм лекарства.

Отдельные препараты могут перерабатываться в большей степени, что может привести к недостаточному количеству препарата в кровотоке, чтобы быть эффективным. Другие лекарства, наоборот, метаболизируются меньше, а значит вы рискуете получить передозировку.

Кроме того, некоторые эффекты алкоголя (например, сонливость) могут накладываться на аналогичные свойства лекарства.

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