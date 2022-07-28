Врач рассказала, почему полезно есть персики

Елена Соломатина отмечает, что в персиках содержится большое количество растительной клетчатки и пектинов — эти элементы прекрасно поддерживают иммунитет.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах персиков. По ее словам, высокое содержание растительной клетчатки и пектинов, содержащихся в этом фрукте, поддерживают иммунитет и благотворно влияют на работу всех систем и органов.

«Именно растворимая клетчатка выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина в крови, выводит лишнюю жидкость из организма, обеспечивает нормальное функционирование сердечной мышцы и снижает артериальное давление», — перечислила врач.

Бета-каротин, содержащийся в персиках, также благотворно влияет на состояние зрения и микрофлору кишечника. Однако слишком сладкие фрукты не стоит употреблять диабетикам и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Эксперт советует очищать персики от кожуры.

«Кожица нежная, но лучше ее очистить. Мы не знаем, как обрабатывались персики и откуда они были привезены. Вымыть его как следует невозможно из-за хрупкости фрукта», — сказала Соломатина.

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