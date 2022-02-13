Врачи назвали продукт, который полезен пациентам с гипертонией

Диетолог считает, что семена чиа значительно улучшая работу сердца, снижает кровяное давление и уровень холестерина а также являются профилактическим средством против атеросклероза.

Диетолог Ольга Чунтонова посоветовала всем пациентам с высоким кровяным давлением включить в свой ежедневный рацион один продукт, который помогает снизить кровяное давление. Она говорила о семенах чиа.

По мнению врачей, ежедневное употребление этого продукта улучшает работу сердца и кровеносных сосудов и снижает не только кровяное давление, но и уровень холестерина. Жирные кислоты, входящие в состав семян, помогают снизить уровень холестерина в крови и являются хорошим профилактическим средством против атеросклероза.

«Очищая стенки кровеносных сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают сердечно-сосудистые заболевания», — пояснила эксперт. Кроме того, благодаря высокому содержанию калия и магния, семена помогают снизить кровяное давление.

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