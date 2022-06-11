Врачи назвали пять причин ночного пробуждения

Прислушивавшись к рекомендациям врачей и обеспечив перед сном комфортные условия для отдыха, вы сможете насладиться качественным ночным сном.

Проснуться среди ночи всегда неприятно, но еще неприятнее после такого пробуждения попытаться вновь уснуть. Чтобы избежать подобных моментов, устраните причины того, что мешает вам спокойно спать ночью.

Врачи рекомендуют заблаговременно перед сном создать все условия для комфортного сна, устранив все помехи:

Храп. Являетесь ли вы лично его причиной, или храпит спящий рядом человек, но это действительно мешает спокойно спать. Храп сам по себе опасное явление, поскольку часто является признаком апноэ, то есть временного прекращения дыхания во время сна. С такой проблемой необходимо обратиться к врачам.

Являетесь ли вы лично его причиной, или храпит спящий рядом человек, но это действительно мешает спокойно спать. Храп сам по себе опасное явление, поскольку часто является признаком апноэ, то есть временного прекращения дыхания во время сна. С такой проблемой необходимо обратиться к врачам. Температура в помещении. Если температура некомфортная, то качество сна ухудшается. Оптимальным значением считается 16-19 градусов Цельсия. Как повышенные, так и пониженные температуры не только мешают уснуть, но и могут разбудить ночью.

Если температура некомфортная, то качество сна ухудшается. Оптимальным значением считается 16-19 градусов Цельсия. Как повышенные, так и пониженные температуры не только мешают уснуть, но и могут разбудить ночью. Дискомфорт. Удобная постель и подушка создадут уют и помогут расслабиться. А вот неправильное положение тела может являться причиной пробуждения ночью. Позаботьтесь о комфортных аксессуарах для сна, и сможете наслаждаться качественным отдыхом.

Удобная постель и подушка создадут уют и помогут расслабиться. А вот неправильное положение тела может являться причиной пробуждения ночью. Позаботьтесь о комфортных аксессуарах для сна, и сможете наслаждаться качественным отдыхом. Туалет. Если мучает жажда, то уснуть невозможно. Но избыток жидкости перед сном не сослужит вам хорошую службу, а скорее всего заставит пожалеть об этом. Избегайте выпивать много воды перед сном.

Если мучает жажда, то уснуть невозможно. Но избыток жидкости перед сном не сослужит вам хорошую службу, а скорее всего заставит пожалеть об этом. Избегайте выпивать много воды перед сном. Состояние тревожности. Мысли, которые мешают уснуть, или общие депрессивные состояния являются помехой качественному сну. Они не дают мозгу отключиться и отдохнуть. Настройтесь на умиротворение и спокойствие, оставьте до утра планирование новых дел, дайте организму набраться сил.

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