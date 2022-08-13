Врачи рассказали, какие продукты способствуют очищению организма

Провести детоксикацию организма после вредного воздействия нездоровой пищи или алкоголя, помогут некоторые продукты, которые щадящим способом очистят желудок и кишечник.

Вредная пища или алкоголь негативно влияют на самочувствие человека и способствуют развитию разных болезней.

Снизить их разрушающее влияние поможет очистка организма, сообщает storinka.

Диетологи рекомендуют для детоксикации организма, например после злоупотребления алкоголем, проводить очистку с помощью диеты на крестоцветных овощах с большим содержанием серы. Это белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, шпинат, кресс-салат.

Если организм пострадал от некачественной пищи, что случается при неправильном хранении, то проявляются симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Чтобы защититься от отравлений или инфекций, старайтесь есть пищу с острыми специями, луком, чесноком или имбирем. Они смогут не только сделать вкус более пикантным, но и выполнят профилактическую функцию.

Чеснок, лук, имбирь, помимо витаминов и других полезных веществ, являются природными антибиотиками. Поэтому проводят отличную профилактику воспалений желудка и кишечника.

Чеснок – это идеальное средство для детоксикации, которое помогает печени очищать организм. Чеснок является не только противомикробным средством, но и повышает иммунитет, насыщает организм витамином С и стимулирует нормальную работу печени.

Свекла, сельдерей и авокадо также проводят детоксикацию, причем щадящим методом. Они мягко очищают кишечник и останавливают воспалительные процессы.

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