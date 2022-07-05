Врачи рассказали, почему бананы вызывают боли в животе

О полезных свойствах бананов известно многим людям. А вот то, что для некоторых они не рекомендуются, поскольку приводят к проблемам с желудком и кишечником, знают не все. Поэтому врачи подробно рассказали, кому следует ограничить употребление бананов.

Бананы считаются очень полезным продуктом. Они легко усваиваются, входят в состав диет и богаты полезными веществами. Они помогают бороться с тошнотой и изжогой. Однако у некоторых людей бананы провоцируют осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Кому их не рекомендуется есть, рассказали доктора.

Врач-диетолог Татьяна Разумовская предупредила, что бананы вызывают вздутие живота и повышенное газообразование. Это связано с содержанием сорбита, действующего как слабительное. Растворимая клетчатка из бананов ферментируется в толстой кишке, что грозит выделением газов и вздутием живота. Эти неприятные свойства можно минимизировать, если пить больше воды.

У некоторых людей присутствует аллергия на бананы. Их белковая структура, аналогично пыльце, может привести к появлению аллергенных реакций. Их симптомами бывают диарея, тошнота, рвота, а в редких случаях даже отеки горла и одышка.

Медики обращают внимание, что бананы могут провоцировать синдром раздраженного кишечника (СРК). Это связано с тем, что в перезрелом виде они насыщены фруктозой и разными сахаридами, которые при расщеплении в желудке провоцируют повышенное газообразование. Из-за этого их не стоит употреблять людям с СРК.

Также есть группа людей, которые категорически не переносят фруктозу. Им также следует воздержаться от употребления бананов.

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