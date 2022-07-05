Названы лучшие протеиновые коктейли для здорового похудения

Добавление протеинового порошка в ваши смузи в дополнение к питательным веществам, которые он уже содержит, может помочь не только повысить чувство сытости и дольше сохранять его, но и способствовать здоровой потере веса, не ограничивая ваш организм в еде.

Тремя лучшими вариантами смузи поделился SheFinds.com.

Протеиновый смузи с клубникой

Клубника богата антиоксидантами, которые полезны как для общего состояния здоровья, так и для кожи. Семена чиа или льна для повышения уровня клетчатки станут отличным дополнением к этому смузи. Овес также поможет сделать коктейль вкуснее и питательнее.

Состав: овес, клубника, банан, ванильный йогурт, миндальное молоко, мед, экстракт ванили, экстракт миндаля, лед, ванильный протеиновый порошок.

Шоколадно-банановый протеиновый смузи

Замороженный банан придаст этому напитку сливочную и гладкую текстуру, предлагая порцию клетчатки и углеводов, а какао придает напитку декадентский вкус в сочетании с шоколадным протеиновым порошком. Этот смузи содержит 351 калорию. Насладитесь этим смузи после тяжелой тренировки или в начале дня, чтобы зарядиться энергией.

Состав: замороженный банан, греческий йогурт, какао-порошок, шоколадный протеиновый порошок, кокосовое молоко, мед, лед.

Банановый смузи с арахисовым маслом

Этот густой сливочный смузи идеально подходит для любителей арахисового масла и сочетает в себе здоровый источник углеводов, белков и жиров.

Ингредиенты: миндальное молоко, банан, сливочное арахисовое масло, греческий йогурт, корица, лед, ванильный протеиновый порошок.

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