Землю в ближайшие дни накроют солнечные бури: ученые рассказали, как защитить свое самочувствие

В ближайшие дни мы можем почувствовать на себе сильный шторм, а также несколько умеренных и слабых.

Согласно сообщениям нескольких агентств космической погоды по всему миру, Землю в ближайшее время накроют солнечные бури. В эти дни желательно поберечь свое здоровье и снизить физические нагрузки.

Об этом сообщает Science Alert.

Центр прогнозирования космической погоды США и Австралийское бюро метеорологии выпустили рекомендации относительно солнечных или геомагнитных бурь в ближайшие несколько дней. По словам ученых, солнечные бури являются естественной и постоянной частью жизни динамичного Солнца. Примерно каждые 11 лет он проходит цикл различных уровней активности, от низкого к высокому и снова к низкому, когда начинается новый цикл.

Магнитные бури больше всего влияют на метеозависимых, пожилых и хронически больных людей, а также на беременных женщин.

В дни магнитной бури возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, медики и врачи советуют больше отдыхать и правильно питаться, важно также выпивать достаточное количество чистой воды. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов. Также постарайтесь избегать стресса и конфликтов. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, сигарет и кофе, больше бывайте на свежем воздухе и проветривайте комнату.

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