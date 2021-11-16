В 2040 планету ждет климатическая война — ЦРУ

Спецслужба США считает, что в ближайшие несколько десятилетий на планете может разразиться мировая война, вызванная резкими климатическими изменениями.

Центральное разведывательное управление США недавно опубликовали доклад «Взгляды разведсообщества на изменения климата», в котором указываются предполагаемая возможность возникновения очередной мировой войны.

В качестве причин для подобного, специалисты разведки называют резкие и глобальные климатические изменения в мире. К сожалению, сроки, указанные в докладе, также не внушают оптимизма — по предварительным оценкам начало климатических изменений следует ожидать не позднее 2040 года. А значит, к ним нужно готовиться уже сейчас.

Что касается непосредственно ведения боевых действий во время предполагаемой климатической войны, авторы доклада вполне ожидаемо назвали главным действующим лицом климатическое оружие, способное вызывать засухи, наводнения, землетрясения и так далее. В общем, все, что способно создавать или усиливать стихийные бедствия. Сообщается, что появление такого оружия в ближайшее время у ряда стран вполне вероятно.

Кроме того, в документе указано 11 стран, которые могут быть наиболее подвержены глобальным климатическим изменениям. Это КНДР, Индия, Афганистан, Ирак, Бирма, Пакистан, а также страны центральной Америки. Считается, что вышеперечисленные государства, вследствие глобальных перемен, способны проявлять агрессию и даже пойти на крайние меры, вплоть до использования ядерного арсенала.

Поэтому, по мнению разведчиков, крайне важно уже сейчас подготовиться к потенциальным проблемам, с тем, чтобы в дальнейшем ситуацию можно было решить путем мирных переговоров в рамках мирового сообщества.

Ранее Курсор сообщал, что в ООН заявили о жутких последствиях изменения климата в странах Азии.

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