Прогноз погоды в Израиле на 5 сентября: жара, без осадков

Согласно прогнозам, завтра, в понедельник, 5 сентября, на большей части территории нашей страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер 4,6 м/с. Атмосферное давление — без изменений, 732 мм/р ст. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Тверия: ясно, +36°С днем, +26°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +25°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +27°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 5 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о предупреждении синоптиков: Изнуряющая жара продержится большую часть недели.