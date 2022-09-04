Прогноз погоды в Израиле на 5 сентября: жара, без осадков

22:02, Сегодня
Общество, Погода
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Фото: Miriam Alster/FLASH90

По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура воздуха остается без изменений. Осадков не прогнозируется, солнечная активность очень высокая.

Согласно прогнозам, завтра, в понедельник, 5 сентября, на большей части территории нашей страны температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер 4,6 м/с. Атмосферное давление — без изменений, 732 мм/р ст. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
  • Тверия: ясно, +36°С днем, +26°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +25°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +39°С днем, +27°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 5 сентября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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