Где сегодня ожидаются дожди и грозы

Как пишет Arutz Sheva, сегодня днем в Израиле ожидается переменная облачность. На севере страны и севере Негева могут пройти дожди. На севере и в центре возможны отдельные грозы.
Есть небольшое опасение наводнений в районе Иудейской пустыни и Мертвого моря. Произойдет дальнейшее понижение температуры.
Температуры будут несколько ниже обычных для сезона, в основном на севере и в горах.
Вечером ожидается переменная облачность. Кратковременные локальные дожди все еще ожидаются на севере страны и вдоль побережья.
Ранее Курсор писал, что ученые озвучили неожиданную теорию возникновения кислорода на Земле.
Также ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.
Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.