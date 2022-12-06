Где сегодня ожидаются дожди и грозы

Температура будет несколько ниже обычной для этого сезона, в основном на севере и в горах.

Как пишет Arutz Sheva, сегодня днем в Израиле ожидается переменная облачность. На севере страны и севере Негева могут пройти дожди. На севере и в центре возможны отдельные грозы.

Есть небольшое опасение наводнений в районе Иудейской пустыни и Мертвого моря. Произойдет дальнейшее понижение температуры.

Температуры будут несколько ниже обычных для сезона, в основном на севере и в горах.

Вечером ожидается переменная облачность. Кратковременные локальные дожди все еще ожидаются на севере страны и вдоль побережья.

Ранее Курсор писал, что ученые озвучили неожиданную теорию возникновения кислорода на Земле.

Также ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.