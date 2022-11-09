Израильтян предупредили об ухудшении погоды

Сегодня в среду будет частично облачно, и все еще ожидается время от времени локальный дождь на территории с севера страны до севера Негева. Временами дождь будет сильным и будет сопровождаться молниями и громом, а в прибрежных городах все еще существует некоторая опасность локальных наводнений.
Об этом пишет 13 канал.
Однако, уже завтра ожидается небольшое повышение температуры, сохраняется некоторая вероятность локальных дождей, а в конце недели ожидается прояснение с благоприятной погодой.
Максимальные температуры прогнозируются на сегодня: в Цфате — 16 градусов, Хайфе — 22, Тель-Авиве — 23, Иерусалиме — 17, Беэр-Шеве — 21, Мицпе-Рамон — 19, а в Эйлате — 27 градусов.
Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые факты о химическом составе ранней Солнечной системы.
Кроме того, стало известно о последствиях недавней солнечной бури для Земли.