Израильтян предупредили об ухудшении погоды

Все еще существует определенная опасность локальных наводнений в прибрежных городах.

Сегодня в среду будет частично облачно, и все еще ожидается время от времени локальный дождь на территории с севера страны до севера Негева. Временами дождь будет сильным и будет сопровождаться молниями и громом, а в прибрежных городах все еще существует некоторая опасность локальных наводнений.

Об этом пишет 13 канал.

Однако, уже завтра ожидается небольшое повышение температуры, сохраняется некоторая вероятность локальных дождей, а в конце недели ожидается прояснение с благоприятной погодой.