Стало известно о последствиях недавней солнечной бури для Земли

Солнечная вспышка средней интенсивности поразила магнитосферу планеты ранним утром в понедельник и повлекла за собой перебои с радиотехникой в ​​Австралии и Новой Зеландии.

Об этом информирует портал EarthSky.org.

Отмечается, что в среду, 9 ноября, повышенная активность сохранится. Так, ученые идентифицировали целых шесть активных областей на прямой линии вдоль северного полушария звезды.

«Недавняя солнечная вспышка «происходит» от солнечного пятна AR 3141, которое за последние 24 часа увеличилось в размерах. Извержение классифицировали как M5.2. Для сравнения, классы вспышек A, B и C – это события низкой интенсивности, А класса X – наивысшей», — говорится в материале.

Ученые все еще следят за солнечным пятном, чтобы не упустить рост активности по мере его увеличения.

«Солнечная вспышка появляется, когда энергия, хранящаяся в скрученных магнитных полях звезды, внезапно высвобождается. Обычно это происходит там, где магнитные поля вызывают преходящие нарушения конвекции тепла. Потому температура этих регионов снижается в разы. Поэтому участки Солнца выглядят темнее. Ученые изучают их, пытаясь предсказать космическую погоду, которая может оказать серьезное влияние на работу спутников», — пишет издание.

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