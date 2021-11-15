Прогноз погоды на 16 ноября, вторник: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 16 ноября. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +22°С днем, +13°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +26°С днем, +15°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +22°С днем, +16°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +27°С днем, +12°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +28°С днем, +17°С ночью;

Тверия: малооблачно, +29°С днем, +19°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 16 ноября составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Скорость ветра: 4,1 м/с.

Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Скорость ветра: 5,6 м/с.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 10-20 см. Скорость ветра: 4,1 м/с.

Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Скорость ветра: 2,0 м/с.

Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, какой была бы Земля без людей. Специалисты отмечают существование большого количество разнообразных видов растений и животных. Некоторые из них дожили до наших дней, а некоторые в свое время были истреблены человеком и уже давно не существуют.

Кроме того, стало известно, что в Норвегии обнаружили новую мутацию Дельта-штамма коронавируса. При этом специалисты из Норвежского института здравоохранения сообщили, что новая мутация не более опасна, чем обнаруженные раннее штаммы и мутации.

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