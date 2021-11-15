Прогноз погоды на 16 ноября, вторник: переменная облачность

22:02, 15 ноября 2021
Погода, Новости Израиля, Zahav
Погода в Израиле иллюстрация
Погода
Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

Синоптики дали прогноз погоды на завтра.

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 16 ноября. Завтра на большей части территории страны температура останется без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +22°С днем, +13°С ночью;
Тель-Авив: переменная облачность, +26°С днем, +15°С ночью;
Хайфа: переменная облачность, +22°С днем, +16°С ночью;
Беэр Шева: малооблачно, +27°С днем, +12°С ночью;
Эйлат: переменная облачность, +28°С днем, +17°С ночью;
Тверия: малооблачно, +29°С днем, +19°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 16 ноября составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Скорость ветра: 4,1 м/с.
Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Скорость ветра: 5,6 м/с.
Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 10-20 см. Скорость ветра: 4,1 м/с.
Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Скорость ветра: 2,0 м/с.

Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, какой была бы Земля без людей. Специалисты отмечают существование большого количество разнообразных видов растений и животных. Некоторые из них дожили до наших дней, а некоторые в свое время были истреблены человеком и уже давно не существуют.

Кроме того, стало известно, что в Норвегии обнаружили новую мутацию Дельта-штамма коронавируса. При этом специалисты из Норвежского института здравоохранения сообщили, что новая мутация не более опасна, чем обнаруженные раннее штаммы и мутации.

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Автор материала:
Йонатан Кариш
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