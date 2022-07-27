Прогноз погоды на 28 июля: жарко и солнечно

Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре сообщили, что в Израиле температура окружающей среды будет выше, чем характерно для сезона. Кроме того, погода будет солнечной, без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 июля в горных и внутренних районах Израиля сохраняется высокая температура. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +33°С днем, +22°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью;

Тверия: ясно, +40°С днем, +25°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 28 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 5-15 км/ч. Температура воды в Мертвом море примерно 30°С. Ранее редакция Курсора сообщала, что ученыесчитают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата. Также наш сайт писал, что NASA начнет изучать влияние песчаной пыли на изменение климата. Еще напомним, что в Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Аарон Шендецкий