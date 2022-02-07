Прогноз погоды на 7 февраля, понедельник: небольшое потепление

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Сообщается, что на большей части территории страны будет солнечно, осадков вероятнее всего не будет, солнечная активность средняя.

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 8 февраля. Завтра на большей части территории страны температура слегка повысится, местами облачно, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +15С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +19°С днем, +9°С ночью;

Хайфа: облачно, +16°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +21°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +24°С днем, +10°С ночью;

Тверия: облачно, +20°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 8 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что волны экстремальной жары в океане превратились в норму.

Ученые предупредили, что потепление уже сейчас негативно влияет на экосистемы океана и может повлечь непоправимые последствия. Площадь поверхности океана, подверженная «волнам жары», в Арктике увеличилась в 5,3 раза с XIX века.

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