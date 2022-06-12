Прогноз погоды в Израиле на 13 июня: местами осадки

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым произойдет понижение температуры, а также на севере возможен дождь.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 13 июня. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 5.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +25°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +29°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +24°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +31°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +25°С ночью;

Тверия: дождь, +32°С днем, +22°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 13 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 26°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 26°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. «Курсор» ранее писал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены.

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Автор материала: Аарон Шендецкий