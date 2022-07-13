Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 14 июля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: переменная облачность, +28°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +36°С днем, +24°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 14 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.