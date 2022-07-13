Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: переменная облачность

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 14 июля, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет переменная облачность.

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 14 июля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +36°С днем, +24°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 14 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-140 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 31°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Алекс Арнав