Прогноз погоды в Израиле на 31 октября: похолодание и локальные дожди

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 31 октября, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +22°С днем, +15°С ночью;
- Тверия: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: малооблачно, +27°С днем, +19°С ночью;
- Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, возможен дождь, +26°С днем, +16°С ночью;
- Эйлат: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 31 октября составит:
- Южное побережье: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.