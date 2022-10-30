Прогноз погоды в Израиле на 31 октября: похолодание и локальные дожди

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, возможны осадки в виде дождя.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 31 октября, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: малооблачно, +22°С днем, +15°С ночью;

Тверия: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +27°С днем, +19°С ночью;

Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: облачно, возможен дождь, +26°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: ясно, +30°С днем, +20°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 31 октября составит: Южное побережье : температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер западный, скорость 5-20 км/ч. Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться. Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Ади Хлюдзинский