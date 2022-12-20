Синоптики предупреждают о грозах: когда ухудшится погода

Сегодня в стране будет ясно или частично облачно. Ожидается небольшое понижение температуры.
Вечером будет переменная облачность. Местами ливневые дожди ближе к утру. Возможны временные грозы в прибрежной зоне.
Завтра ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди в районе с севера на север Негева, сопровождающиеся редкими грозами. С полудня возможны внезапные наводнения в Иудейской пустыне, а также в районе Мертвого моря. Температуры понизятся еще больше, примерно до среднего сезонного значения.
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