Синоптики предупреждают о грозах: когда ухудшится погода

Температуры понизятся еще больше, примерно до среднего сезонного значения.

Сегодня в стране будет ясно или частично облачно. Ожидается небольшое понижение температуры.

Вечером будет переменная облачность. Местами ливневые дожди ближе к утру. Возможны временные грозы в прибрежной зоне.

Завтра ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди в районе с севера на север Негева, сопровождающиеся редкими грозами. С полудня возможны внезапные наводнения в Иудейской пустыне, а также в районе Мертвого моря. Температуры понизятся еще больше, примерно до среднего сезонного значения.

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