В Одесской области прогремели взрывы: стало известно, куда попали россияне

Ночью в Одесской области прогремели взрывы. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Армия рф* атаковала Одесскую область пятью ракетами, две из них удалось перехватить силами ПВО.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Остальные ракеты попали по сельскохозяйственному предприятию, в частности – по зернохранилищу.

«Одещина. Вражеская атака 5 ракетами. Ночью нанесли ракетный удар. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Есть попадание в зернохранилище», — написал он.

В Одесской РГА уточнили, что в результате удара по агропредприятию уничтожены склады с пшеницей, собранной в этом году.

В близлежащих многоквартирных домах повреждены потолки, окна и крыши.



На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, что украинская противовоздушная оборона отразила атаку российских крылатых ракет над Днепром. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!