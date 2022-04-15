Генеральный директор Tesla Илон Маск предлагает купить Twitter

«Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова — это социальный императив для действующей демократии», — заявил Маск.

Илон Маск предлагает купить Twitter всего через несколько дней после того, как генеральный директор Tesla заявил, что больше не будет входить в совет директоров социальной сети.

Twitter Inc. сообщает в нормативной документации, что Маск, который в настоящее время владеет чуть более 9% ее акций и является крупнейшим акционером компании, вчера направил компании письмо, в котором содержалось предложение купить оставшиеся акции Twitter, которыми он еще не владеет. Маск предложил 54,20 доллара за акцию Twitter.

Он называет эту цену своим лучшим и окончательным предложением, хотя подробностей о финансировании миллиардер не сообщил.

«После того, как я сделал свои инвестиции, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию», — заявил Маск.

Напомним, ранее бывшие акционеры Twitter подали в суд иск на Илона Маска в связи с задержкой разглашения о приобретении им акций компании, что привело к искусственному занижению цен.

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