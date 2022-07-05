Ученые раскрыли удивительный факт о ядре Земли

Ученые из Соединенных Штатов предположили, что образование твердого внутреннего ядра Земли 550 млн лет назад стало причиной резкого увеличения количества представителей живых многоклеточных существ на нашей планете.

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что в самом центре Земли находится огромная сфера, диаметр которой составляет почти 2 тыс км. Сфера получила название внутреннее ядро. Ядро твердое и состоит почти полностью из железа. Над этим ядром находится внешнее ядро, следом идет мантия, а сверху ее покрывает кора.

По словам ученых, внутреннее ядро планеты растет медленно, увеличиваясь в размерах примерно на 1 мм ежегодно. Вначале ядро было жидким и горячим, но потом начало остывать и затвердело. Именно вращение внутреннего ядра позволяет Земле иметь сильное магнитное поле, защищающее нашу планету от вредного космического и солнечного излучения. Без магнитного поля, вероятно, не было бы и жизни на планете в том виде, в каком мы все ее знаем.

Ученые из Рочестерского университета (штат Нью-Йорк, США) , проведя исследование, заявили, что появление твердого внутреннего ядра сыграло важную роль в развитии жизни на Земле. Новое исследование показало, что более чем 500 лет назад магнитное поле Земли стало менее мощным, в тот период мощность составляла 10% от нынешней мощности магнитного поля. Ученые считают, что это произошло из-за остывания внутреннего ядра, которое также теряло свое тепло. Все это могло обернуться катастрофой для жизни на планете.

Однако, когда внутреннее ядро стало твердым, то начался процесс восстановления мощности магнитного поля. этот процесс произошел до кембрийского взрыва на земле. В результате этого процесса значительно возросло количество многоклеточной жизни и различных групп животных на Земле. Все это подтверждают находки в окаменелостях.

По словам Джона Тардуно из Рочестерского университета, этот процесс можно охарактеризовать как «взрыв» в эволюции жизни на планете.

На сегодняшний день ученые все еще не знаю, как именно и почему появилось внутреннее ядро нашей планеты, которое защищает нашу планету.

Ученые отметили, что намерены продолжать свое исследование, но уже сейчас можно точно сказать, что появление твердого внутреннего ядра и кембрийский взрыв взаимосвязаны.

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