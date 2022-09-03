В списке иноагентов Минюста россии оказались двое «новых русских израильтян»

Министерство юстиции рф* внесло новые имена в список иноагентов – физических лиц и реестр средств массовой информации, выполняющих такую же функцию (СМИ-иноагенты). Так, в числе иноагентов до этого числились журналисты Дмитрий Гордон, Катерина Гордеева, Федор Крашенинников, бизнесмен и общественный деятель Борис Зимин, бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов и музыкант Андрей Макаревич, проживающий в Израиле.

Об этом сообщает «9 канал».

Теперь же к их числу присоединились блогер Кирилл Федоров, главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина, журналист и политолог Сергей Медведев, общество с ограниченной ответственностью «Новости», актер и телеведущий Михаил Шац, «присоединившийся» к своей бывшей супруге Татьяне Лазаревой, являющейся иноагентом с 23 июля. По мнению российского Минюста, все они осуществляют политическую деятельность, получая за это вознаграждение от украинских источников.

В списке «физических иноагентов» на данный момент числятся 19 человек, хотя Минюст считает, что средств массовой информации, выполняющих ту же функцию, гораздо больше. Служители Фемиды насчитали 179 СМИ-иноагентов.

Ранее «Курсор» писал о том, что были озвучены сценарии развития ситуации с судом над Еврейским агентством в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!