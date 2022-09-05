Россия движется к глубокому и длительному экономическому кризису — секретный доклад правительства рф

Конфиденциальный документ контрастирует с оптимистичными публичными заявлениями официальных лиц рф: в ключевых секторах наблюдается резкое падение производства, а также утечка мозгов.

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет распространяться, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на внутренний отчет, подготовленный для правительства рф*.

По информации издания, этот документ, результат многомесячной работы официальных лиц и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции россии из-за вторжения президента владимира путина в Украину, рисует гораздо более мрачную картину, чем официальные лица рф в своих оптимистичных публичных заявлениях.

«Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. «Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года», — говорится в материале.

При этом отмечается, что все сценарии предполагают усиление давления санкций, «и к ним, вероятно, присоединится все больше стран».

По данным СМИ, в докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности кремля обеспечивать свой собственный рынок.

«Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как россия сейчас сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта», что еще больше ограничило экономику страны. Технологические и финансовые ограничения усиливают давление», — пишут журналисты.

Как сообщал Курсор, в июле главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Кроме этого, Курсор информировал о том, что президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать Nord Stream 2. Он считает, что не может быть возвращения к привычному бизнесу с россией, когда та воюет с Украиной и оккупирует ее территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!