Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосистеме — МАГАТЭ

Состояние электроснабжения станции улучшилось за последнюю неделю, однако общая ситуация на АЭС остается ненадежной.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных вследствие ударов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что восстановленная линия 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности.

В агентстве сообщили, что линия была восстановлена в тот же день, когда «Энергоатом» сообщил о доставке на станцию запасных частей для ремонта линий электропередач ЗАЭС, а также дополнительных запасов топлива для аварийных дизель-генераторов станции. Эти поставки были подтверждены на месте экспертами МАГАТЭ.

«Состояние электроснабжения ЗАЭС улучшилось за последнюю неделю, при этом общая ситуация на станции остается ненадежной», — отметили в МАГАТЭ.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.