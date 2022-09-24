СМИ пишут про госпереворот в Китае, Си Цзиньпин, возможно, под домашним арестом

Согласно данным масс-медиа, аэропорт Пекина отменил более шести тысяч внутренних и международных рейсов. Кроме того, в стране остановлена продажа всех ж/д билетов.

Лидер КНР Си Цзиньпин может находиться под домашним арестом.

Об этом говорится в материале индийской информ-платформы TFIGlobal.

Согласно данным СМИ, государственная охрана задержала Си Цзиньпина в аэропорту Пекина 16 сентября, когда он вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предполагается, что сейчас он находится под домашним арестом, пока страной управляет экс-глава Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Цзиньтао. Он якобы призвал в столицу большое количество войск, которые перекрыли выезды из города и задерживают протестующих.

Отмечается, что бывшие лидеры КПК предвидели, что сторонники Си Цзиньпина, несомненно, применят агрессию, чтобы оставить Си Цзиньпина под домашним арестом для дальнейшего свержения власти.

«Тут на сцену вышел Ли Цяомин (бывший президент Китая — прим. ред.), который превратил Пекин в военный форт. Большая 80-километровая колонна вошла в Пекин и перекрыла все возможные выезды из города. Народно-освободительная армия Китая блокирует автомагистрали и в настоящее время … задерживает протестующих», — говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, аэропорт Пекина отменил более шести тысяч внутренних и международных рейсов. Кроме того, в стране остановлена продажа всех ж/д билетов «до дальнейшего уведомления».

Как сообщал Курсор, Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием президентов россии владимира путина*, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав девяти других государств на саммите ШОС в Самарканде.

Также Курсор информировал о том, что в середине июня президент россии владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

Также Курсор информировал о том, что лидер КНР Си Цзиньпин подписал указ, который разрешает «невоенное использование вооруженных сил» Китая.

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