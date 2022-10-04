Иран сделал заявление относительно аннексии россией украинских территорий

В Тегеране подчеркивают «необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств».

Иран поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине и всегда заявляет о своей готовности оказать содействие этим усилиям.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

Отвечая на вопрос о позиции Ирана относительно аннексии четырех украинских областей россией*, дипломат сказал, что Тегеран «подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права, а также принципам и целям Устава ООН».

Также официальный представитель иранского МИД поддержал «любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине» и призвал «избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».

Как сообщал Курсор, украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой.

Также Курсор информировал о том, что украинские военные показали в соцсети захваченный современный иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Кроме того Курсор писал о том, как в Украине решают проблему иранских беспилотников.

«Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих «шахедов». Наши научились их глушить», — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!