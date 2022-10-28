Предполагаемые израильские авиаудары по объектам в Сирии связаны с Махером Асадом — отчет

Израиль предупредил сирийских официальных лиц, что усилит авиаудары по сирийским целям из-за сотрудничества режима Асада с Ираном.

По сообщениям саудовского СМИ Al-Arabiya, предполагаемые израильские удары по Дамаску в среду вечером, как сообщается, были нацелены именно на объекты, находящиеся под командованием Махера Асада, брата сирийского президента Башара Асада.

«Информированные источники» сообщили Al-Arabiya, что предполагаемые израильские авиаудары в среду вечером были направлены на объекты, используемые для передачи иранского оружия «Хизбалле», включая объекты, связанные с четвертой дивизией сирийских вооруженных сил, которую возглавляет Махер.

Махер, который редко появляется на публике, был замечен ранее в этом месяце на фотографии, сделанной во время учений 4-й сирийской бронетанковой дивизии.

Major General Maher Hafez Al-Assad

Fourth Division Commander in company of a Russian general. Most units of the Syrian army have exercises pic.twitter.com/mFNLTxNadc — ZOKA (@200_zoka) October 3, 2022

Согласно сообщению, штаб-квартира службы поддержки, принадлежащая КСИР, также подверглась нападению в среду вечером.

Израиль также передал сирийским официальным лицам угрозу, что они усилят авиаудары по сирийским целям из-за сотрудничества режима Асада с Ираном, сообщает Al-Arabiya.

Сирийские государственные СМИ сообщили в среду вечером, что предполагаемые израильские авиаудары по объектам вблизи Дамаска, причинившие материальный ущерб, стали третьим таким ударом за последнюю неделю.

Согласно сирийским сообщениям, в понедельник редкие дневные авиаудары были нанесены также по объектам вблизи Дамаска и Аль-Димаса. По сообщениям сирийской стороны, в результате удара погиб сирийский солдат.

Ранее «Курсор» сообщил, что Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по Дамаску в третий раз за несколько дней. Минобороны Сирии заявляет, что некоторым объектам вокруг столицы ночью 27 октября был нанесен ущерб после редкого дневного рейда в понедельник и в предыдущую пятницу.

Курсор сообщал, что СМИ Сирии обвинили Израиль в авиаударах по Дамаску.