Предполагаемые израильские авиаудары по объектам в Сирии связаны с Махером Асадом — отчет

По сообщениям саудовского СМИ Al-Arabiya, предполагаемые израильские удары по Дамаску в среду вечером, как сообщается, были нацелены именно на объекты, находящиеся под командованием Махера Асада, брата сирийского президента Башара Асада.

«Информированные источники» сообщили Al-Arabiya, что предполагаемые израильские авиаудары в среду вечером были направлены на объекты, используемые для передачи иранского оружия «Хизбалле», включая объекты, связанные с четвертой дивизией сирийских вооруженных сил, которую возглавляет Махер.

Махер, который редко появляется на публике, был замечен ранее в этом месяце на фотографии, сделанной во время учений 4-й сирийской бронетанковой дивизии.

Major General Maher Hafez Al-Assad

Fourth Division Commander in company of a Russian general.

