В ВСУ впервые «засветились» немецкие машины на базе M113: опубликовано видео

Силы обороны Украины впервые «засветились» с новой машиной на базе M113.
Об этом сообщили в Ukraine Weapons Tracker.
Так, речь идет о немецкой артиллерийской разведывательной машине Beobachtungspanzer, которая тянет БМП-1. Эта немецкая машина используется для наведения артиллерийского огня, оснащена лазерным дальномером, навигационными и различными оптическими системами.
Впрочем, в Германии эта машина была выведена из эксплуатации еще в далеком 2002 году. Остается неизвестным, кто же мог поставить ВСУ такую машину.
В целом в Вооруженных Силах Украины сейчас на вооружении уже сотни машин M113 в разных модификациях.
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