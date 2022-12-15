В ВСУ впервые «засветились» немецкие машины на базе M113: опубликовано видео

ВСУ получают разные образцы вооружения и военной техники от союзников.

Силы обороны Украины впервые «засветились» с новой машиной на базе M113.

Об этом сообщили в Ukraine Weapons Tracker.

Так, речь идет о немецкой артиллерийской разведывательной машине Beobachtungspanzer, которая тянет БМП-1. Эта немецкая машина используется для наведения артиллерийского огня, оснащена лазерным дальномером, навигационными и различными оптическими системами.

A Ukrainian artillery reconnaissance unit of a German-made M113 Beobachtungspanzer is seen towing a BMP-1. The unit is used to direct artillery fire and is equipped with a laser rangefinder, navigation system and various optical systems. pic.twitter.com/tkfkE1VT2s — Russia in Donbas (@fy_rwsya) December 14, 2022

Впрочем, в Германии эта машина была выведена из эксплуатации еще в далеком 2002 году. Остается неизвестным, кто же мог поставить ВСУ такую ​​машину.

В целом в Вооруженных Силах Украины сейчас на вооружении уже сотни машин M113 в разных модификациях.

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