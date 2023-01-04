Насралла: Правительство Нетаниягу принесет «разрушение Израилю»

Через несколько дней после отмены выступления по состоянию здоровья лидер «Хизбаллы» появляется на публике и сделала заявлени о новом правительстве Израиля.

Выступая на церемонии, посвященной третьей годовщине убийства иранского генерала Касема Сулеймани, лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла осудил визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и сказал, что это «приведет к взрыву во всем регионе».

«Мы не боимся правительства Нетаниягу — мы это понимаем. В этом конкретном израильском правительстве ново то, что оно состоит из коррумпированных людей и безумных экстремистов», — добавил он.

«Это знак того, что это правительство положит конец сионистскому образованию. Это правительство предпримет безумные шаги, которые принесут разрушение [Израилю]», — заявил Насралла.

Насралла, говоря о визите Бен-Гвира на Храмовую гору, сказал, что «нападение на святые места в Иерусалиме может вызвать региональную эскалацию».

«Я говорю сторонникам и помощникам Израиля: если вы не хотите еще одной региональной войны в дополнение к войне на Украине и в России, то остановите Израиль от глупых шагов. То, что произошло в комплексе Аль-Акса, и позиция многих арабских стран в отношении палестинцев гарантируют, что они поворачивают в опасном направлении. Если будет нанесен ущерб мечети Аль-Акса и святым местам, это не разрушит ситуацию внутри Только в Палестине, но и во всем регионе», — заявил Насралла.

«Мы говорим каждой стране мира: если вы не хотите войны в регионе, вы должны обуздать этих безумных экстремистов», — продолжил он.

Насралла также прокомментировал свое здоровье, отвергнув и сказав, что «не нужно паниковать».

Ранее Курсор писал, что лидер Хизбаллы не смог высказаться о новом правительстве Израиля: что случилось. Это происходит на фоне распространения холеры в Сирии и Ливане.

Курсор также сообщал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле. Стало известно, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.