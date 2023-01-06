США отдают палестинцам редкие предметы старины

Предметы старины были изъяты у американского миллиардера-еврея в рамках уголовного расследования.

Официальные лица США и Палестины провели церемонию, посвященную возвращению награбленного предмета старины, изъятого у американского миллиардера-еврея. Стороны заявили, что это первый раз, когда Соединенные Штаты репатриировали культурный объект Палестинской автономии.

Джордж Нолл, глава Управления США по делам Палестины, вручил «косметическую ложку» министру туризма и древностей ПА Руле Маая.

Согласно Маайе, инструмент, датируемый 700-800 годами до нашей эры, восходит к ассирийской цивилизации. Ссылаясь на информацию американских расследований, Маайя заявил, что артефакт был украден из археологических раскопок недалеко от города Хеврон на юге Иудеи и Самарии.

«Этот артефакт важен, поскольку он приобретает свою реальную научную и археологическую ценность в своем подлинном местонахождении», — говорится в заявлении Управления по делам Палестины США.

Нолл рекламировал роль своего офиса в возвращении ложки, которую он назвал «примером палестинского культурного наследия»: «Это исторический момент между американским и палестинским народами и демонстрация нашей веры в силу культурных обменов в построении взаимопонимания, уважения и партнерства».

По данным окружной прокуратуры Манхэттена, которая конфисковала предмет у управляющего хедж-фонда Майкла Стейнхардта в рамках уголовного расследования, ложка впервые появилась на рынке в 2003 году. В заявлении окружной прокуратуры говорится, что Штайнхардт приобрел ее в том же году у Израильский торговец древностями Гил Чайя.

Прокуратура Манхэттена обвинила Чайю в продаже не менее 28 украденных предметов старины Штайнхардту, крупному жертвователю еврейских благотворительных организаций.

«Торговля древностями — это многомиллиардный бизнес, где мародеры и контрабандисты получают прибыль за счет культурного наследия. Для нас большая честь присоединиться к нашим партнерам сегодня в исторической репатриации этого артефакта Палестинской автономии», — заявил Айван Дж. Арвело, спецагент, отвечающий за расследования Службы внутренней безопасности США в Нью-Йорке.

В рамках сделки, чтобы избежать судебного преследования, Штайнхардт в конце 2021 года согласился передать украденные предметы старины на сумму 70 млн долларов, которые, по словам властей, были незаконно приобретены в Израиле. Соглашение также навсегда запретило ему приобретать предметы старины.

Предметы, изъятые у Штайнхардта, ранее были возвращены властям Израиля, Греции и Иордании.

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