В Греции после сообщения о бомбе экстренно сел Boeing 737: первые подробности

Рейс Ryanair из Польши совершил экстренную посадку в международном аэропорту Венизелос в Греции после сообщения о бомбе.

Об этом информирует Hellas Posts English.

Отмечается, что самолет приземлился в 17:40, после чего началась экстренная эвакуация.

«После того, как поступило сообщение о бомбе на борту, самолет изменил курс, до аэропорта его сопровождали истребители. Пассажиры эвакуированы, в аэропорт прибыли подразделения специального назначения Греции», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на этой неделе самолет компании «Эль-Аль», вылетевший из Израиля в столицу Болгарии Софию, должен был вернуться обратно незадолго до приземления в пункте назначения. Согласно сообщениям СМИ, в компании пояснили, что почти прибывший в Софию самолет компании столкнулся с сильным ветром, и пилоты поняли, что при такой погоде им будет сложно приземлиться.

На этом этапе пилоты начали рассматривать стоящие перед ними варианты, среди которых посадка в районе, близком к месту назначения, но они поняли, что даже там сильный ветер не позволит им приземлиться.

Таким образом, они решили вернуть самолет в аэропорт Бен-Гурион перед тем, как они уже почти приземлились в пункте назначения.

Пассажиров рейса доставили в отель в Тель-Авиве. При этом пассажиров, которые должны были лететь из Софии в Тель-Авив, израильская авиакомпания разместила в отелях болгарского города.

В компании также сказали: «Из-за сложных погодных условий рейс «Эль-Аль» из Тель-Авива в Софию вернулся в сторону Тель-Авива и не приземлился в Софии. Все пассажиры в Софии и Тель-Авиве были переведены в отели. Безопасность наших пассажиров имеет первостепенное значение. Мы делаем все, чтобы обеспечить приятный и безопасный полет для наших клиентов».

Также Курсор писал о том, что Израиль заказал у США самолеты, способные атаковать ядерные объекты в Иране.