Американская модель пообещала путину «горячие» фото, если его армия покинет Украину

Калифорнийка также призналась, что была бы не прочь довести диктатора до сердечного приступа.

51-летняя американская модель Каприс Бурре публично осуждает российскую агрессию против Украины и недавно заявила, что готова отправить главе кремля* владимиру путину свои обнаженные фотографии, если он завершит войну.

Об этом сообщает издание Dailymail.

Модель ранее уже позировала обнаженной из-за войны рф против Украины. Она предстала на фотографиях в откровенном образе, чтобы привлечь внимание к вооруженному нападению.

Знаменитость подчеркнула, что могла бы прислать голые снимки диктатору, если бы это остановило кровопролитие, которое почти год длится на территории Украины. Такое заявление она сделала Ричарду Идену на афтепати нового фильма «Логово», состоявшемся в таверне Мэддокс в Мейфере.

Калифорнийка также призналась, что была бы не прочь довести президента рф до сердечного приступа. Но перед ней стоит один простой вопрос: жив ли он на самом деле.

«До меня дошли слухи, что он мертв. И я беспокоюсь о его замене? Они (двойники) могут быть еще хуже,» – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caprice Bourret Official (@capricebourret)

«Курсор» писал ранее, что президент российской федерации владимир путин пока не намерен завершать войну, начатую на территории Украины, а наоборот, пытается восстановить ресурсы своей армии, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте. Многие полагают, что после смерти российского диктатора военный конфликт можно будет быстро завершить, но секретарь СНБО Алексей Данилов так не считает.

Еще мы писали, что о состоянии здоровья российского диктатора владимира путина ходит множество слухов. Есть предположения, что он серьезно болен и некоторые лица утверждают, что жить ему осталось недолго. Но удастся ли в рф скрыть правду о том, что президент скончался.

Напомним, что президент рф владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки.