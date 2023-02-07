Под посольством рф в Японии требуют вернуть оккупированные острова

Возле посольства россии* в Токио прошел митинг, на котором прозвучало требование к москве вернуть оккупированные острова у берегов Хоккайдо, которые в рф называют Южными Курилами. Об этом сообщает Kyodo News.

Главной целью митинга является демонстрация непоколебимости позиции Токио вернуть под свой суверенитет острова Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи.

На мероприятии касаемо незаконно оккупированных островов также высказался премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его словам, совершенно неприемлемо, что северные территории страны до сих пор не возвращены после незаконной оккупации их Советским Союзом 77 лет назад.

Как известно, Япония утверждает, что вскоре после ее капитуляции во Второй мировой войне 15 августа 1945 года СССР незаконно захватил острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи.

7 февраля 1855 года Япония и россия заключили договор о торговле, мореплавании и делимитации границ, согласно которому эти острова относятся к японской территории.

Из-за указанных спорных территорий россия и Япония так и не подписали мирное соглашение после окончания Второй мировой.

Напомним, в прошлом году Украина официально признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной россией.

В апреле 2022 года МИД Японии впервые за 20 лет назвал Курилы незаконно оккупированными россией.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!