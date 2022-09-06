«Пожинает плоды того, что посеяла»: Эрдоган сделал колкое заявление в адрес Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в настоящее время не сталкивается с газовым кризисом.

Эрдоган заявил, что Европа пожинает плоды своих решений, и ей предстоит пережить очень трудную зиму.

Он также добавил, что россия* была вынуждена применить газовое оружие против позиции Европы в отношении нее и подписанных ею санкций.

«У нас нет газовой проблемы, и путин был вынужден применить газовое оружие против позиции Европы и ее санкций», — сказал Эрдоган журналистам перед тем, как отправиться в балканские страны, включая Боснию, Сербию и Хорватию.

Президент Турции добавил: «Этой зимой Европа будет жить в сложной ситуации из-за отключения газа… Но пока у нас нет проблем с природным газом».

Он также пояснил: «Европа пожинает плоды того, что посеяла, приняв меры и решения против россии, а последняя применила имеющееся в ее руках оружие, главное из которого — газ».

Ранее Курсор писал, что администрация президента Ливана сообщила о запланированных звонках Мишеля Ауна французскому нефтяному гиганту, который должен помочь урегулировать вопрос с принадлежностью газового месторождения Кариш.

Напомним, что в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

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