Президент Ливана обратился к французам с просьбой помочь в демаркации морских границ с Израилем

Президент Ливана Мишель Аун заявил во вторник, что намерен обратиться за помощью во французскую нефтегазовую компанию TotalEnergies.
Он написал в Twitter, что надеется что французы смогут помочь его стране решить вопросы морских границ с Израилем.
Президент Ливана предупредил о запланированных звонках в TotalEnergies «с просьбой помочь в этом вопросе, и количество сообщений увеличится в этом месяце», заявили в канцелярии.
TotalEnergies SE — это французская компания, занимающее четвертое место в мире по объему добычи после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Штаб-квартира руководства находится в Париже.
Ранее Курсор писал, что Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе. Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.
Также мы сообщали, что Израиль и Ливан ищут компромисс о морской границе. Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений.
Напомним, мы информировали, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой.