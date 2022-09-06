Президент Ливана обратился к французам с просьбой помочь в демаркации морских границ с Израилем

Администрация президента Ливана сообщила о запланированных звонках Мишеля Ауна французскому нефтяному гиганту, который должен помочь урегулировать вопрос с принадлежностью газового месторождения Кариш.

Президент Ливана Мишель Аун заявил во вторник, что намерен обратиться за помощью во французскую нефтегазовую компанию TotalEnergies.

Он написал в Twitter, что надеется что французы смогут помочь его стране решить вопросы морских границ с Израилем.

Президент Ливана предупредил о запланированных звонках в TotalEnergies «с просьбой помочь в этом вопросе, и количество сообщений увеличится в этом месяце», заявили в канцелярии.

TotalEnergies SE — это французская компания, занимающее четвертое место в мире по объему добычи после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Штаб-квартира руководства находится в Париже.

Ранее Курсор писал, что Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе. Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.

Также мы сообщали, что Израиль и Ливан ищут компромисс о морской границе. Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений.

Напомним, мы информировали, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой.