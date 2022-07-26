Аббас создает диктатуру в Палестинской автономии — отчет

Президент ПА Махмуд Аббас принял меры, которые могут превратить ПА в диктатуру, говорится в новом отчете, опубликованном всего за две недели до 29-й годовщины подписания соглашений Осло.

Отчет был подготовлен израильской неправительственной организацией «Palestinian Media Watch», которая следила за событиями в ПА практически с момента ее создания в 1994 году. В отчете говорится, что за последние четыре года «Аббас принял решения и осуществил фундаментальные изменения в палестинской политической системе, общая цель которого состоит в том, чтобы полностью упразднить то, что осталось от палестинской демократии, и заменить институты ПА Организацией освобождения Палестины».

Согласно отчету, первым шагом Аббаса было проведение структурных изменений в ООП, которые дали ему больший контроль. Чтобы обеспечить больший контроль, в 2018 году Аббас приказал Палестинскому национальному совету передать свои полномочия Центральному совету Палестины, гораздо меньшему органу, который гораздо легче контролировать.

В декабре 2018 года Аббас распустил Законодательный совет Палестины, который функционировал как разновидность парламента после победы ХАМАС на выборах 2006 года. Аббас пообещал, что новые парламентские выборы будут проведены через шесть месяцев после его разгона, но они так и не были проведены.

В феврале 2019 года Аббас возглавил еще одно изменение: он отказался от конституции ПА как источника исполнительной власти ПА и заменил ее конституцией ООП, так что только ООП могла контролировать ПА.

Последний этап наступил в феврале 2022 года, когда Аббас принял резолюцию, предписывающую Исполнительному комитету ООП, который возглавляет Аббас, реструктурировать институты ПА. Еще до этого, в первой половине 2021 года, Аббас отменил президентские выборы в ПА, гарантируя, что он продолжит занимать должность, которую он занимал с 2006 года, без выборов.

«Все международные предложения, которые поддерживают создание палестинского государства, подчеркивают, что оно должно быть демократическим, но от палестинской демократии ничего не осталось. Термин «палестинская демократия» всегда был оксюмороном, но в последнее время он стал еще хуже», — сказал адвокат Морис Хирш, руководитель отдела юридической стратегии PMW и редактор отчета.

«Шаги, предпринятые Аббасом, должны поднять тревогу в каждой стране, которая оказывает финансовую помощь палестинцам через институты ПА. Они хотят верить, что оказывают помощь палестинскому народу, но по сути они поддерживают ООП и укрепляют гегемонию ФАТХ. Международное сообщество не вмешивается и не требует от Аббаса, чтобы он отменил свои антидемократические меры, диктаторское правление ФАТХ над Палестинской автономией будет еще больше усилено», — заключил Хирш.

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