Абрамович теряет шансы спастись от санкций как миротворец – Wall Street Journal

По информации журналистов, западные чиновники тщетно надеялись, что российский олигарх сможет проложить путь к переговорам с путиным.

Уже почти год, как Роман Абрамович «безнадежно пытается помочь остановить войну в Украине», чтобы спасти свою репутацию на Западе и свои 15 миллиардов долларов. Но эта попытка провальна, а давление на его активы только растет.

Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.

Отмечается, что западные чиновники надеялись, что Абрамович сможет проложить путь к переговорам с диктатором путиным*, с которым он имеет тесные связи. Однако со временем надежды, что Абрамович может сыграть хоть какую-то роль в налаживании диалога в условиях войны, уменьшились.

«После того, как мирные переговоры, которые он помог организовать в апреле, провалились, он теперь способствует заключению соглашений по обмену пленными, а также вывозу зерна из Украины и аммиака из россии. Официальные лица в США заявили, что их отношение к Абрамовичу становится все более неоднозначным. Пока они воздержались от введения санкций вслед за Великобританией, Канадой и Европой по просьбе Украины», — говорится в материале.

Как известно, в сентябре Абрамович принимал участие в обмене пленными между Украиной и россией. Он помог усадить на частный самолет на Юге россии 10 человек, среди которых были британские и американские бойцы, захваченные в Украине.

Сам Абрамович не возвращался в Лондон уже больше года, и санкции не позволяют ему туда ездить.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в дискуссиях между россией и Украиной Абрамович «может играть определенную роль, но это не та роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса».

«Несмотря на отсутствие прогресса в содействии мирному урегулированию, Абрамович остается посредником, приемлемым для путина, Украины и ее союзников, говорят люди, близкие к кремлю», – говорится в статье.

Как сообщал Курсор, Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

Также Курсор информировал о том, что олигарха Абрамовича заметили у Стены Плача.