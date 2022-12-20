Администрация Байдена перешла новую черту в своей поддержке Украины — СМИ

Сдвиг в политике, по-видимому, произошел из-за того, что рф активно нацелилась на гражданскую важнейшую национальную инфраструктуру Украины.

Администрация Байдена перешла новую черту в своей поддержке Украины, заявив о своей готовности отправить системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot для помощи в войне против рф.

Об этом пишет The Guardian.

Система, которая включает в себя мощные ракеты-перехватчики и радар, вероятно, окажется очень эффективной для Украины и знаменует собой значительный шаг вперед в масштабах и сложности поддержки США. Но дар таких престижных систем создаст для НАТО долгосрочные проблемы.

Ранее Джо Байден исключил отправку комплексов Patriot в Украину. Сдвиг в политике, по-видимому, произошел из-за того, что рф активно нацелилась на гражданскую важнейшую национальную инфраструктуру Украины, в результате чего большая часть страны осталась без электричества.

В настоящее время рф стремится получить иранские баллистические ракеты, чтобы пополнить свои истощенные запасы, и это, в сочетании с продолжающимся производством ракет внутри страны, означает, что атаки россии могут продолжаться в течение длительного времени. Защита Украины от ракетных ударов теперь является гуманитарным приоритетом.

Patriot — одна из самых мощных в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны. За последние пять лет Саудовская Аравия сбила сотни ракет иранской разработки, выпущенных хуситами с использованием этой системы.

Помимо защиты украинских городов, предоставление таких средств ПВО средней дальности может также высвободить часть возможностей для украинских ракетных систем С-300, расширив доступное воздушное прикрытие над линией фронта.

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