Акулы атакуют людей: новый случай в Мармарисе

На одном из курортов в Турции отдыхающих напугала «акула», которая подплыла очень близко к людям и те начали отбиваться от нее с помощью швабры.

В понедельник, 4 июля, на одном из пляжей популярного курорта Мармарис в Турции, отдыхающие заметили рыбу, очень похожую на акулу. Морской обитатель подплыл очень близко и напугал людей.

Об этом сообщает издание ABC Gazetezi.

Сначала на морскую гостью никто не обращал особого внимания, но потом кто-то из отдыхающих начал кричать, что это акула. Тогда один из туристов достал откуда-то швабру, ударил ею рыбу, и она отплыла. Инцидент попал на видео.

Ролик в сети быстро набрал популярность и вызвал спор между пользователями. Некоторые утверждают, что это была вовсе не акула, а средиземноморский сарган, их часто путают с хищниками из-за характерного плавника. Но автор видео не согласился с таким утверждением и заявил, что видел акулу.

«Курсор» писал ранее, что недавно власти Египта на три дня ввели запрет на купание, дайвинг и рыбалку в Красном море из-за участившихся нападений акул на людей. В Хургаде туристу из Австрии морской хищник оставил без руки и ноги. В результате происшествия женщина скончалась на берегу от потери крови.

Еще мы писали, что еще одна туристка погибла от нападения акулы. Трагедия также произошла недалеко от города Хургады. Тело румынской туристки обнаружили в воде через несколько часов после нападения.