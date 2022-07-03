Еще одна женщина погибла после нападения акулы в Красном море

За прошедшие сутки уже как минимум две женщины погибли после нападения акул в Красном море Египта — власти уже закрыли пляжи в этом регионе и расследуют происшествия.

Две женщины погибли в результате нападения акул в Красном море Египта, к югу от города Хургада, сообщило в воскресенье Министерство охраны окружающей среды Египта.

Два источника сообщили Reuters, что тело румынской туристки в возрасте около сорока лет было обнаружено через несколько часов после нападения, в результате которого погибла 68-летняя австрийка. Оба нападения произошли в пределах 600 метров друг от друга, у побережья Сахл Хашиш, по словам источников.

В своем заявлении министерство сообщило, что была создана комиссия для изучения обстоятельств нападений и любых научных причин, стоящих за ними.

Оно также упомянуло, что губернатор провинции Красное море генерал-майор Амр Ханафи издал приказ о приостановке любой деятельности в районе нападений.

Курсор ранее писал, что Египет закрыл пляжи Красного моря. Египетская администрация Красного моря издала приказ о закрытии нескольких пляжей Красного моря в пятницу после того, как 68-летняя австрийская женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Сахл Хашиш, по данным двух источников в службе безопасности.

Также сообщалось, что появилось видео фатального нападения акулы на женщину. 68-летняя женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха, когда десятки ошеломленных туристов наблюдали за жуткой сценой.