Американец нашел в обмелевшей реке челюсть вымершего льва

Мужчина, проживающий в штате Миссисипи (США), в конце прошлого месяца, в обмелевшей реке обнаружил удивительный артефакт. Американец Уайли Превитт нашел челюсть, которая принадлежала редкому виду львов, когда-то обитающих на нашей планете.

Об этом пишет Science Alert.

Сначала мужчина даже не понял, что нашел, он подумал, что ему попался чей-то большой черный зуб. Он решил отнести свою находку на выставку артефактов и ученые, которые осмотрели предмет, отметили, что это челюсть, принадлежащая плотоядному животному. Оказалось, что речь идет об Американских львах, более известных как Panthera atrox. Эти животные населяли нашу планету около 11 тысяч лет назад.

Исследователи говорят, что представители этого вида когда-то считались самыми большими животными из семейства кошачьих на территории США. Их вес мог достигать около 400 килограмм.

Отметим, что американский лев, как предполагают ученые, имел, как и сегодняшние львы одноцветную окраску шерсти. Но достоверно неизвестно, имел ли он такую же внушительную гриву.

«Курсор» писал ранее, что на севере Испании нашли останки черепахи, которая являлась самой крупной на Земле. Ее длина составляла около 3,7 метров, а вес — 1000 килограмм.

Еще мы писали, что древний крокодил-убийца, живший около 95 миллионов лет назад, обнаружен археологами в Австралии. Исследователем даже удалось выяснить, что его последней трапезой стал детеныш динозавтра.

Напомним, что палеонтологи из Университета Флиндерса (Австралия) обнаружили в центральной части континента хорошо сохранившиеся кости древней птицы, которая считалась самой крупной на планете.