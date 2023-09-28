Американка сорвала крупный куш прямо в аэропорту Лас-Вегаса

В США путешественница из Техаса, по имени Бриттани, завершила отпуск в Лас-Вегасе большим выигрышем.

Об этом пишет People.

Она решила испытать удачу на игровом автомате "Колесо фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса. Женщина сорвала куш в размере 643 435 долларов. Счастливый автомат, принесший ей удачу, расположен в Терминале 1, в зоне A.

Это не первый случай победы на игровых автоматах в Международном аэропорту имени Гарри Рида. В июне один из пассажиров, проезжавших через аэропорт, выиграл джекпот в размере 1,3 миллиона долларов, играя в автомат "Колесо фортуны" в том же Терминале 1.

"Это один из способов удачно закончить отпуск – стать миллионером", – написали представители аэропорта в Facebook.

"Курсор" писал ранее, что житель Верхнего Мальборо (Мэриленд, США) выиграл в лотерею 580 тысяч долларов благодаря ошибке продавца. Когда он увидел результат, то долго не мог поверить в то, что ему подвернулась такая удача.