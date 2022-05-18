Американская активистка заявила, что Иран использует США как полезных идиотов

Активистка американской общественной организации заявила, что «иранцы используют США как полезных идиотов в подписании ядерных соглашений».
Об этом сообщил Телеграм-канал.
По ее мнению, роль США в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, неприглядна. И США действуют явно не в интересах своей страны. Поддержание в данной ситуации Ирана можно считать поощрением терроризма, поскольку ПА давно нелегитимна.
«Курсор» ранее сообщал, что координатор ЕС по ядерным переговорам посетит Тегеран. Затягивание проведения переговоров с Ираном по возобновлению ядерного соглашения вызывает обеспокоенность США и западных стран.
Также мы писали, что Иран призывает к скорейшей встрече переговорщиков по ядерному соглашению. Переговоры в Вене были приостановлены с 11 марта после того, как Россия потребовала гарантий того, что западные санкции, введенные против нее после ее вторжения в Украину 24 февраля, не повредят ее торговле с Ираном.
Напомним, Иран отклонил предложение о снятии санкций взамен на отказ от мести США. Иран ведет переговоры с США по поводу возобновления ядерной сделки. По мнению представителя Ирана, затягивание решения о сделке полностью связано с нерешительностью США.